《經濟通通訊社２２日專訊》指尖悅動（０６８６０）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損約６０００萬至６５００萬元（人民幣．下同），去年同期淨利４５００萬元。
該集團指，轉盈為虧主因期內受新冠肺炎疫情在內地發展影響以及期內對若干新遊戲加大力
度實施廣告及推廣活動，導致銷售及營銷開支上升，再加上長期的網絡遊戲發行審批受限致使遊
戲行業增長動力尚未恢復。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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22/08/2022 07:53
【企業盈警】指尖悅動（６８６０）料中期轉虧最多６５００萬人幣
《經濟通通訊社２２日專訊》指尖悅動（０６８６０）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損約６０００萬至６５００萬元（人民幣．下同），去年同期淨利４５００萬元。
該集團指，轉盈為虧主因期內受新冠肺炎疫情在內地發展影響以及期內對若干新遊戲加大力
度實施廣告及推廣活動，導致銷售及營銷開支上升，再加上長期的網絡遊戲發行審批受限致使遊
戲行業增長動力尚未恢復。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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