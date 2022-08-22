【企業盈警】米格國際（０１２４７）料中期虧損減３０％

《經濟通通訊社２２日專訊》米格國際（０１２４７）公布，預期截至６月３０日止中期淨

虧損將較去年同期淨虧損減少約３０％。

該集團預期期內毛利將較去年同期毛利上升約６０％；淨虧損減少主因期內毛利上升及貿易

應收款項的預期信貸虧損撥備以及行政及其他經營開支有所減少。

該集團預期於本月２６日或之前公布業績。（ｗｈ）

