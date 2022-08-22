【企業盈警】金涌投資（１３２８）料中期盈轉虧最多１６００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》金涌投資（０１３２８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不多於１６００萬元，而去年同期利潤約４３０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因期內直接投資預期公平值虧損，但部分被期內完成出售

ＨｏｎｏｒＣｒｅｓｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ全部股權預期收益所抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

