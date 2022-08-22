【企業盈警】新世界百貨（００８２５）料全年虧損擴至４﹒８億元

《經濟通通訊社２２日專訊》新世界百貨中國（００８２５）公布，預期截至６月３０日止

年度虧損約４﹒８３億元，比去年同期虧損約２﹒２９億元有所擴大。

該集團指，預計虧損增加主因期內受到２０１９冠狀病毒病疫情的持續及長時間影響；投資

物業公平值變動虧損，以及內地百貨店業務資產包括商譽的減值虧損。

該集團預期於９月公布業績。（ｗｈ）

