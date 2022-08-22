【企業盈喜】立基工程（１６９０）料中期虧轉賺最多１０００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》立基工程控股（０１６９０）公布，預期截至６月３０日止中

期純利介乎約６００萬至１０００萬元，而去年同期淨虧損約３１０萬元。

該集團指，有關溢利上升主因期內收益大幅增加及更有效控制成本帶來更高毛利率所致。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

