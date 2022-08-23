【外圍經濟】市場押注英國利率明年５月前升至４厘

《經濟通通訊社２３日專訊》根據與央行貨幣政策決策日期掛勾的利率衍生產品走勢，交易
員預期英倫銀行將於明年５月前，將基準利率提高２３５個基點至４厘，屆時英國指標利率將為
２００８年全球金融危機以來最高。
鑒於英國７月份通脹率處於１０﹒１％的４０年高位，且預期進一步攀升，市場愈發認為英
倫銀行將會更激進地加息以遏抑通脹。花旗預測，由於能源價格飆升，英國通脹率明年可能升破
１８％。（ｐｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事23/08/2022
《神州經脈》人行要求穩定放貸 2千億專貸支持保交樓 滬指悶跌
|財經熱話23/08/2022
銀債今起接受認購 買中移動中海油收息更佳？
|市場動向23/08/2022
高息股逆市見抗跌力強 中長線投資入門攻略
|中國故事23/08/2022
《京城近觀》「機器人+應用場景」 製造 農業 醫療機器人登場
|財經熱話23/08/2022
【美元強勢】美匯指數突破109 東亞黃燕娥：兩大因素支持中長期升勢！
|FOCUS23/08/2022
【FOCUS】普京再舞能源大棒 歐洲同盟凜冬破裂？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰