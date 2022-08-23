【外圍經濟】市場押注英國利率明年５月前升至４厘

《經濟通通訊社２３日專訊》根據與央行貨幣政策決策日期掛勾的利率衍生產品走勢，交易

員預期英倫銀行將於明年５月前，將基準利率提高２３５個基點至４厘，屆時英國指標利率將為

２００８年全球金融危機以來最高。

鑒於英國７月份通脹率處於１０﹒１％的４０年高位，且預期進一步攀升，市場愈發認為英

倫銀行將會更激進地加息以遏抑通脹。花旗預測，由於能源價格飆升，英國通脹率明年可能升破

１８％。（ｐｃ）

