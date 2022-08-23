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23/08/2022 08:48

【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由於投資者擔心貨幣政策及宏觀經濟的不確定性，市場預計聯
儲局將繼續派鷹，市場關注聯儲局主席鮑威爾即將發表的言論，隔晚美股道指大跌逾６４０點，
而加密貨幣普皮納都遭拋售，其中比特幣企穩２１０００美元之上，以太幣則穩守１６００美元
水平。
　　Ｏａｎｄａ　高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ向媒體表示，隨著風險資產在傑克遜
霍爾研討會之前走軟，比特幣的勢頭已經消失，而華爾街有太多人預計通脹需要兩年或更長時間
才能讓美聯儲控制住通脹。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１３４９﹒０９元（美元．下同），跌０﹒２４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６２２﹒６２元，跌０﹒１３％；艾達幣報
０﹒４６１１元，跌０﹒０７％；瑞波幣報０﹒３４２９元，跌０﹒３２％。（ｕｌ）
　
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