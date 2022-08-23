【內房困局】標普將新城發展（１０３０）評級降至ＢＢ，展望負面

《經濟通通訊社２３日專訊》評級機構標普表示，將新城發展（０１０３０）及其子公司新

城控股（滬：６０１１５５）長期主體信用評級從「ＢＢ＋」下調至「ＢＢ」，同時將新城控股

的未到期優先無抵押債券長期債項評級從「ＢＢ」下調至「ＢＢ－」，因銷售和流動性緩衝下降

；展望負面。

標普報告指，在行業不景氣的情況下，新城發展及其子公司新城控股銷售的下降程度較其預

期更加嚴重。新城發展的流動性緩衝恐進一步縮減，這是由於房地產銷售產生的現金減少，同時

公司還要動用內部資源償債。另外，負面展望反映新城發展面臨著銷售和流動性來源持續下降的

風險，進而可能導致公司的槓桿水平和流動性緩衝弱化。

報告預期，新城發展的銷售恐因其市場定位和疲弱的購房者情緒而顯著下降，該公司

２０２２年的銷售將下降３３％－３８％至１４５０－１５６０億元人民幣。標普估算，截至一

季度末，該集團控股公司層面的可用現金或有約８０億元，低於２０２１年底的約１２０億元。

今年底前，新城發展將有２億美元和２８億元人民幣的境內外融資到期或可回售。

報告又指，儘管該公司２０２２年得以在資本市場上獲取１億美元和１０億元人民幣的新融

資，但金額與其在今年首八個月中償還的等值逾１００億元人民幣的資本市場融資不可同日而語

。此外，公司能否在資本市場上進一步獲得新融資還存在不確定性。（ｂｉ）







