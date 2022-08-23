《經濟通通訊社２３日專訊》香港華人有限公司（００６５５）公布，集團預期截至
２０２２年６月３０日止六個月可能錄得公司權益持有人應佔綜合溢利不少於２﹒９５億元，而
去年同期則錄得綜合溢利約１﹒７６億元，增加至少６７﹒６％。
溢利增加主要來自所佔合營企業集團之溢利增加，主要由於合營企業之酒店業務表現有所改
善及其財務資產之公平值收益淨額以及來自其按權益法入帳之投資對象之溢利貢獻增加所致。
（ｃｗ）
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23/08/2022 18:10
【企業盈喜】香港華人有限公司料中期多賺至少６７﹒６％
《經濟通通訊社２３日專訊》香港華人有限公司（００６５５）公布，集團預期截至
２０２２年６月３０日止六個月可能錄得公司權益持有人應佔綜合溢利不少於２﹒９５億元，而
去年同期則錄得綜合溢利約１﹒７６億元，增加至少６７﹒６％。
溢利增加主要來自所佔合營企業集團之溢利增加，主要由於合營企業之酒店業務表現有所改
善及其財務資產之公平值收益淨額以及來自其按權益法入帳之投資對象之溢利貢獻增加所致。
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