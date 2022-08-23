【企業盈警】瑞風新能源料中期綜合淨虧損擴至最少３９００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞風新能源（００５２７）公布，集團預期截至２０２２年６

月３０日止六個月錄得綜合淨虧損不少於約３９００萬元（人民幣．下同），而２０２１年同期

則錄得綜合淨虧損約１８７６﹒２萬元。

淨虧損的預期增幅主要由於電力銷售減少而導致收益減少；維修和保養費用增加；及被並無

發行購股權所產生之股份支付開支之非現金項目部分抵銷。（ｃｗ）

