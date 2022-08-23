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23/08/2022 17:29

【夜期時段】即月期指最新報１９４９０點，升２３點，低水１３點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９４９５點，升２８點，低水８
點，最新報１９４９０點，升２３點，低水１３點，合約成交３４３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６５３點，升６點，高水４點，最新報６６５７點，升
１０點，高水８點，合約成交４３４張。

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