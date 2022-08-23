【夜期時段】即月期指最新報１９４９０點，升２３點，低水１３點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９４９５點，升２８點，低水８

點，最新報１９４９０點，升２３點，低水１３點，合約成交３４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６５３點，升６點，高水４點，最新報６６５７點，升

１０點，高水８點，合約成交４３４張。

