【企業盈警】５１信用卡料中期虧損收窄至４００萬至７００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》５１信用卡（０２０５１）公布，２０２２年上半年的淨虧損

預期將由２０２１年同期的約１﹒７８億元（人民幣．下同）大幅減少至介乎約４００萬元至約

７００萬元。

集團指，虧損收窄主要是由於信貸撮合資產的逾期率維持低水平，致使國際財務報告準則第

９號下的預期信用損失金額大幅減少；及無形資產中的牌照參照截至２０２１年６月３０日止六

個月應計約１﹒４９億元並無減值虧損。（ｓｌ）

