【企業盈警】國銳地產料中期純利按年減少至最少２０００萬

《經濟通通訊社２３日專訊》國銳地產（００１０８）公布，截至今年６月３０日止六個月

，預期集團於截至將會錄得介乎約２０００萬元至２５００萬元的公司股東應佔盈利，而去年同

期錄得盈利約１﹒４６億元。

盈利減少主要歸因於去年同期出售附屬公司之一次性收益，但今年期內無此類收益。

（ｂｎ）

