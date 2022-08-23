【企業盈警】中國大治有色金屬（６６１）料上半年少賺８０﹒６％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國大治有色金屬（００６６１）發盈警，預期於上半年收入

約為１７９﹒５億元人民幣，按年增長約６﹒７２％，期內淨溢利預期約２６０９萬元人民幣，

按年減少約８０﹒５７％。

集團認為，淨溢利按年減少主要由於上半年附屬公司受到環保督察影響，下屬豐山銅礦暫時

性停產整改及薩熱克銅礦等低負荷生產，導致自有礦山產量下滑、盈利水平下降。（ａｃ）



