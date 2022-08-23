【企業盈警】佳華百貨料中期虧損減至２５００萬至２８００萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》佳華百貨控股（００６０２）預期，截至今年６月底止中期，

錄得虧損２５００萬元（人民幣．下同）至２８００萬元，去年同期錄得虧損３０４０萬元。

該集團指，虧損減少主要由於去年關閉深圳沙井店，佛山鹽步店及廣西桃源店，惟鑒於疫情

仍在持續，尚無法準確估計疫情將對集團業務營運造成的全部財務影響。（ｈｙ）

