  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2022 12:18

【企業盈警】佳華百貨料中期虧損減至２５００萬至２８００萬人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》佳華百貨控股（００６０２）預期，截至今年６月底止中期，
錄得虧損２５００萬元（人民幣．下同）至２８００萬元，去年同期錄得虧損３０４０萬元。
　　該集團指，虧損減少主要由於去年關閉深圳沙井店，佛山鹽步店及廣西桃源店，惟鑒於疫情
仍在持續，尚無法準確估計疫情將對集團業務營運造成的全部財務影響。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/08/2022
績後大行紛降目標價　人行不對稱降息恐累盈利　郵儲行急插逾半成
人氣文章財經熱話23/08/2022
【收息股】中移動前景看俏　料難重返50元之下！
人氣文章專訪23/08/2022
【陶冬專訪】極端氣候或致不可逆轉生態衝擊（有片）
人氣文章財經熱話23/08/2022
《午市前瞻》專家指基本面差中免掛牌難向好 央行偏鷹影響市況
人氣文章大行報告23/08/2022
【大行炒D乜】小米績後券行齊降目標價　麥格理最熊睇$6.4
人氣文章開市Good Morning23/08/2022
黃瑋傑：騰訊區間上移惟未確認見底　提防京東績差向下突破
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金