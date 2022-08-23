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23/08/2022 15:03

【新冠肺炎】廣東省將港生納人文關懷通道，優先訂機票往內地升學

　　《經濟通通訊社２３日專訊》教育局局長蔡若蓮表示，關於本地學生前往內地升學，尋求內
地配額的情況，教育局已即時與內地有關部門連繫，尋求便利本地學生入境內地的方案，國務院
港澳辦設專責小組，專責處理本次便利安排，她感謝中央積極協調。
　　蔡若蓮表示，廣東省當局會為本地學生設粵港澳陸路口岸「人文關懷」通道，除增加隔離酒
店配額，航班亦會增加讓學生優先預訂，本地學生亦可經澳門隔離，前往內地升學。
　
＊１﹒８萬本地學生前往內地升學＊
　
　　教育局副秘書長李忠善表示，有１﹒８萬本地學生於２０２２至２０２３學年前往內地升學
，約３０００名本科生首學年報到，部分學生沒有返港或已自行前往內地。他表示，少數學生若
未能及時報到，內地院校會保留入學資格，並安排網課。當局會推出表格予學生填寫，呼籲學生
本周五（２６日）前填妥，收到格後會整理，核實身份並作出安排，接獲內地通知後會再通知學
生，又指今次是「急事急辦」。
　　目前要由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士，須經「健康驛站」，抽中檢疫酒店才可入境，
每日名額２０００個，內地當局亦設「人文關懷」名額供８類人士申請，惟未包括往內地升學學
生。（ｈｙ）

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