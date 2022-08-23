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23/08/2022 16:34

【新冠肺炎】醫管局提供２５００至５０００張病床接收新冠病人

　　《經濟通通訊社２３日專訊》醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫管局
開展第三階段病床調動，料將預留２５００至５０００張病床接收新冠病人，不同醫院陸續減少
非緊急服務，未來亦會進一步縮減非緊急服務，非新冠病人診症需要延期。他呼籲市民切忽放鬆
，如疫情進一步惡化，無論有否感染都會付出沉重代價。
　
＊新增１０宗離世個案＊
　
　　李立業表示，新增１０宗離世個案，涉６男４女，年齡介乎６９至１０５歲，８人未打３針
。包括兩名９９歲患者及１名９６歲患者，全在家不適暈倒，搶救後不治，當局發現３位快測呈
陽性，１位已打兩針。
　　９０歲女患者已打３針，有心房顫動、中風病史，８月８日快測陽性，１０日送往東區醫院
急症室，ＣＴ值２１；８９歲男患者，居住院舍，已打兩針，有高血壓、糖尿和冠心病，快測陽
性，８月１９日送往瑪嘉烈醫院，有氣促，情況惡化昨日離世；８２歲男患者，無打針，有腦化
，８月１０日入住北大嶼山醫院，Ｘ光發現肺炎，要氧氣，昨日離世；７５歲男患者，已打３針
，有高血壓、心衰竭，８月１０日快測陽性，之後入住北大嶼山醫院，留醫時穩定，８月２１日
頭暈送往急症室，發現腦出血，情況惡化昨日離世，相信個案與新冠肺炎無太大關係；８０歲男
患者，已打兩針，８月２１日因跌倒撞到頭及嘔吐送往北區醫院，入院發現陽性及中風，相信個
案與新冠肺炎無太大關係；６９歲男患者，末期癌症，８月１６日因氣促、腳腫送入威院，８月
１８日快現新冠確診，因癌症惡化離世；１０５歲男患者，無打針，有高血壓、腎衰竭，８月７
日快測陽性，８月１９日有氣促入瑪麗醫院，Ｘ光發現肺炎，有心房顫動，昨日離世。
　
＊東華醫院內科病房現群組＊
　
　　醫管局又公布，東華醫院內科病房出現感染群組，涉及４及病人、１名員工及兩名學護；大
埔醫院骨科病房，一名女病人確診後，再有３名病人及１名員工確診，兩個群組所有患者正接受
隔離，全部情況穩定。（ｈｙ）

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