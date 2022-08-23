【新冠肺炎】醫管局提供２５００至５０００張病床接收新冠病人

《經濟通通訊社２３日專訊》醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫管局

開展第三階段病床調動，料將預留２５００至５０００張病床接收新冠病人，不同醫院陸續減少

非緊急服務，未來亦會進一步縮減非緊急服務，非新冠病人診症需要延期。他呼籲市民切忽放鬆

，如疫情進一步惡化，無論有否感染都會付出沉重代價。



＊新增１０宗離世個案＊



李立業表示，新增１０宗離世個案，涉６男４女，年齡介乎６９至１０５歲，８人未打３針

。包括兩名９９歲患者及１名９６歲患者，全在家不適暈倒，搶救後不治，當局發現３位快測呈

陽性，１位已打兩針。

９０歲女患者已打３針，有心房顫動、中風病史，８月８日快測陽性，１０日送往東區醫院

急症室，ＣＴ值２１；８９歲男患者，居住院舍，已打兩針，有高血壓、糖尿和冠心病，快測陽

性，８月１９日送往瑪嘉烈醫院，有氣促，情況惡化昨日離世；８２歲男患者，無打針，有腦化

，８月１０日入住北大嶼山醫院，Ｘ光發現肺炎，要氧氣，昨日離世；７５歲男患者，已打３針

，有高血壓、心衰竭，８月１０日快測陽性，之後入住北大嶼山醫院，留醫時穩定，８月２１日

頭暈送往急症室，發現腦出血，情況惡化昨日離世，相信個案與新冠肺炎無太大關係；８０歲男

患者，已打兩針，８月２１日因跌倒撞到頭及嘔吐送往北區醫院，入院發現陽性及中風，相信個

案與新冠肺炎無太大關係；６９歲男患者，末期癌症，８月１６日因氣促、腳腫送入威院，８月

１８日快現新冠確診，因癌症惡化離世；１０５歲男患者，無打針，有高血壓、腎衰竭，８月７

日快測陽性，８月１９日有氣促入瑪麗醫院，Ｘ光發現肺炎，有心房顫動，昨日離世。



＊東華醫院內科病房現群組＊



醫管局又公布，東華醫院內科病房出現感染群組，涉及４及病人、１名員工及兩名學護；大

埔醫院骨科病房，一名女病人確診後，再有３名病人及１名員工確診，兩個群組所有患者正接受

隔離，全部情況穩定。（ｈｙ）

