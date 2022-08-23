【新冠肺炎】學校呈報１４１宗個案，４間學校部分班別需要停課

《經濟通通訊社２３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日學校呈報

１４１宗個案，來自８１間學校，過去７日有２７間學校呈報２宗或以上個案。

當局指，有５間學校部分班別需要停課，包括美亞幼稚園、英藝幼稚園、禮賢會元朗嬰兒園

及天主教聖保祿幼兒園。另外，日前呈報的協康會富昌中心再有學生確診。（ｈｙ）

