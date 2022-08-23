【企業盈警】中國龍天集團料中期純利按年跌５０％至６０％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國龍天集團（０１８６３）預期，截至今年６月底止６個月

，公司權益持有人應佔綜合溢利相較２０２１年同期約４９００萬元人民幣的綜合溢利減少約

５０％至６０％，主要由於新冠疫情於今年上半年對中國經濟造成嚴重衝擊，及市場經濟因俄烏

戰爭而出現收縮，導致集團收入減少。（ｈｙ）

