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23/08/2022 18:05

【企業盈喜】中國興業（１３２）料中期虧轉盈賺４６５７﹒５萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國興業控股（００１３２）預期，截至今年６月底止中期，
錄得純利４６５７﹒５萬元，去年同期虧損１３０９﹒３萬元。
　　集團指，虧轉盈主要由於期內計入損益公允值之金融資產之公允值增加約４１８３﹒８萬元
，及可確認入損益的發展丹灶產業園之政府補貼及補償增加約２３６８﹒８萬元。（ｈｙ）

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