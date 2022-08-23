【企業盈喜】中國興業（１３２）料中期虧轉盈賺４６５７﹒５萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》中國興業控股（００１３２）預期，截至今年６月底止中期，

錄得純利４６５７﹒５萬元，去年同期虧損１３０９﹒３萬元。

集團指，虧轉盈主要由於期內計入損益公允值之金融資產之公允值增加約４１８３﹒８萬元

，及可確認入損益的發展丹灶產業園之政府補貼及補償增加約２３６８﹒８萬元。（ｈｙ）

