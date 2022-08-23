【聚焦人幣】人幣中間價貶３２５點子，報６﹒８５２３

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５２３，

較上個交易日跌３２５點子，錄三連貶，刷新２０２０年８月３１日以來近兩年新低，上個交易

日報６﹒８１９８。

聯儲局官員鷹派言論推動美元周一（２２日）續走高，紐約盤中突破至１０９﹒１０，尾盤

報１０８﹒９６，或０﹒７３％，接近上月中創下的２０年高位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８５２３ ＋３２５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８０７０ －３５１﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９８０３ ＋１８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７３３ ＋４１﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０６１０ ＋２５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１２８ ＋２４０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３２２ ＋２１３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９０１３ ＋１７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１０４１ －８９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４９８ ＋２８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４９ －１５﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７７１４ ＋６１３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７９８ －１４１﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒５７００ ＋２６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

