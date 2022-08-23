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23/08/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶３２５點子，報６﹒８５２３

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５２３，
較上個交易日跌３２５點子，錄三連貶，刷新２０２０年８月３１日以來近兩年新低，上個交易
日報６﹒８１９８。
　　聯儲局官員鷹派言論推動美元周一（２２日）續走高，紐約盤中突破至１０９﹒１０，尾盤
報１０８﹒９６，或０﹒７３％，接近上月中創下的２０年高位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８５２３　＋３２５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８０７０　－３５１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９８０３　　＋１８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７３３　　＋４１﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０６１０　　＋２５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１２８　＋２４０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３２２　＋２１３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９０１３　　＋１７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１０４１　　－８９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４９８　　＋２８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５４９　　－１５﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７７１４　＋６１３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７９８　－１４１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒５７００　　＋２６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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