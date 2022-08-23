【新冠肺炎】上海昨日新增本土新冠感染者４例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海衛健委公布，昨日（２２日）新增本

土新冠肺炎確診病例１例和無症狀感染者３例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎

確診病例１２例和無症狀感染者３例，均在閉環管控中發現。

截至目前，上海仍有３處高風險地區、２處中風險地區。

