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23/08/2022 16:31

【限電停產】川蘇鄂近６０天電力負荷高歷史同期，需做好供電應急

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國氣象局公共氣象服務中心高級工程師袁彬表示，電力負荷
依然緊張，特別是四川、江蘇、湖北三省已近６０天電力負荷、氣象條件指數明顯高於歷史同期
。預計２４日起長江沿線各省用電緊張現狀將略有緩和，南方大部光伏發電理論小時數可達五小
時以上，有利於新能源發電對電力負荷的調度補充。但由於長江全流域缺水，水電日發量大幅下
降，供電支撐能力大幅下跌，所以各省缺電問題依然嚴峻，仍需做好電力調度供電應急準備工作

　
＊四川重慶部分地區極易發生中暑＊
　
　　袁彬又指，預計２３日至２８日，四川東部、重慶部分地區仍將持續極易發生中暑的等級；
江淮、江漢、江南大部高溫中暑範圍會不斷縮減。
　　森林草原火險氣象方面，袁彬介紹，７月２２日至８月２２日，重慶市涪陵區、重慶市江津
區支平鎮、重慶市南川區、重慶市璧山區、重慶市銅梁區共發生五起森林火災。８月２２日，經
應急管理部、國家林業和草原局、中國氣象局綜合研判後聯合發布高森林火險紅色預警，預計８
月２３日至２５日，重慶中南部、四川東部的部分地區森林火險等級將達到極度危險級別。
（ｃｔ）

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