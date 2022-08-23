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即市新聞

23/08/2022 09:06

【內房困局】據報內地政策性銀行擬提供２０００億專項借款保交樓

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和財政部計劃通過兩
間政策性銀行提供約２０００億元人民幣的專項借款，支持推進「保交樓」，化解大量房地產項
目難以按時交付的風險。
　　知情人士稱，兩家指定的政策性銀行包括國家開發銀行和農業發展銀行，提供的專項借款資
金被明確只能用於出險房企已售且交付逾期、或即將逾期的住宅項目。
　　上周五（１９日）《新華社》報道，住建部、財政部、人行等部門出台措施，通過政策性銀
行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，但並未披露具體安排。該計劃將是迄今
為止，監管部門為紓困房地產市場所做的最大力度的實際資金支持。
　　事實上，人民銀行昨日（２２日）召開了部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會。國家開發
銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行主要負責人出席。
會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要保持貸款總量增長的穩定性，保障房地產合理融
資需求。政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設等重點領
域的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。（ｄｗ）

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