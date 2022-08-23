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即市新聞

23/08/2022 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌１２６點子，報６﹒８５１０刷近兩年低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔夜美匯再試攀２０年高位，人民幣中間價三連貶，人民幣兌
一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開８７點，收報６﹒８５１０，較上個交易日４時３０分
收盤價跌１２６點子，錄得四連貶，創２０２０年８月３１日以來兩年新低。全日在
６﹒８４４０至６﹒８６６６之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升４２點子，報６﹒８６１５。
　　交易員稱，歐洲天然氣危機推升避險情緒，另外美聯儲延續鷹派也助力美元多頭，人民幣繼
續承壓；另外中美利差倒掛加深預期不減，長端掉期再度刷新逾１１年新低，短期或仍有一定調
整空間。
　
＊美匯續強施壓，人幣匯率或下探至６﹒９一線＊
　
　　三菱日聯銀行最新觀點認為，人民幣近期疲軟部分受中國疲弱的經濟數據和中美貨幣政策分
化影響，而美元強勢升值也對人民幣造成了很大壓力。美指持續走強可能施壓人民幣匯率下探到
６﹒８５甚至接近６﹒９０一線；但得益於各種刺激政策，經濟將逐步回升。該行仍預計人民幣
年底將升至６﹒７。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５２３，較上個交易日跌３２５點子，
錄三連貶，刷新２０２０年８月３１日以來近兩年新低，上個交易日報６﹒８１９８。（ｗｌ）

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