  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2022 11:36

【內房困局】廣州天價商地淪為菜田，財新揭城投拿地為緩地方財政

　　《經濟通通訊社２３日專訊》廣州市黃埔區一宗商務地塊於去年１１月初以８８億元（人民
幣．下同），出讓予一家由廣州國資成立的城投公司，刷新廣州市歷年商務用地的第二高價，土
地出讓至今已經接近９個月，但據《財新》報道指，地塊現場仍然草木叢生，淪為附近居民的菜
田，種菜居民稱該地塊至今無人施工，也沒有人趕他們走。報道引述知情人士指，黃埔區當時因
財政急需資金周轉，才通過城投和國企配合收購土地使用權，緩解政府的財政壓力，但實際上該
地塊的商業價值遠遠低於８８億元，「可能２０億元都很難賣掉」。
　　城投企業和國資關係緊密，而因為有政府信用背書，城投企業可循多渠道取得融資，包括城
投債、銀行借款以及信托、融資租賃等非標融資，不過據報部分城投企業在協助政府投地時仍然
「手緊」，甚至連首期土地出讓金都交不出。
　　在城投企業債務壓力愈來愈大的情況下，地方政府利用城投企業加槓桿緩解財政緊張的手段
亦難以為繼，這從城投企業的融資數據可見一斑。據中泰證券研報指，今年７月城投債發行規模
為３７８５﹒４２億元，環比下跌近１６％，淨融資規模為６２２﹒５１億元，環比暴跌
６２﹒６％。（ｅｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告23/08/2022
【大行炒D乜】小米績後券行齊降目標價　麥格理最熊睇$6.4
人氣文章開市Good Morning23/08/2022
黃瑋傑：騰訊區間上移惟未確認見底　提防京東績差向下突破
人氣文章財經熱話23/08/2022
【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售
人氣文章中國故事22/08/2022
《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市　四川限電延五日　滬指高收
人氣文章財經熱話22/08/2022
《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍　股價先升後回仍值博？
人氣文章專訪22/08/2022
【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即　惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金