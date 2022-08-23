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23/08/2022 13:45

【內房困局】野村：當局被動、零碎的政策不足以扭轉房地產行業

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地政府多招齊下拯救房地產行業，在野村證券看來，最新一
波政策支持會有幫助，但依然是被動的、零碎的，並不足以扭轉遭遇重創的房地產行業，當局可
能需要考慮更全面的解決方案來化解樓市困境，但在２０２２年底前達成方案的可能性有限。野
村在最新報告中指出，政策利率下調對房地產市場的影響可能比較小，至於媒體有關中國計劃向
陷入困境的開發商提供２０００億元（人民幣．下同）專項貸款的消息，野村認為「降低預期或
許更現實一些」。
　　報告解釋稱，抵押貸款需求的急劇下降，已經促使銀行大幅下調了抵押貸款利率，根據人行
報告，今年上半年抵押貸款平均利率已經下降１０１個基點，而同期五年期ＬＰＲ降幅僅有２０
個基點。其次，新房需求下滑的主要原因在於對地產商如期交房的信任度降低、收入增長放緩、
失業率上升以及新冠防疫動態清零政策帶來的高度不確定性。
　　野村也認為，２０００億元依然微不足道，而且可能引發地產商的道德風險，他們（房地產
商）或許會考慮讓更多項目停工。且２０００億元並不是直接刺激購房需求，溢出效應可能有限
。新冠疫情是打壓購房需求的另一個因素。（ｗｌ）

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