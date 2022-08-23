【聚焦人幣】ＢＩＳ：７月人幣實際有效匯率指數升逾２％創三月高

《經濟通通訊社２３日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，７月人民幣實際有效匯率

指數升至１２９﹒１７，創三個月新高，當月２﹒０１％的升幅也是３０個月最大，上月修正後

為升０﹒１８％。７月人民幣名義有效匯率指數升１﹒５４％至１３０﹒５４，亦創三個月新高

，上月修正後為升０﹒７２％。

根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計跌２﹒１１％，名義有效匯率則累計漲

１﹒５４％。（ｗｌ）

