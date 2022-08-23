【新冠肺炎】上水祥龍圍邨景祥樓強檢，發現１３宗陽性４宗不確定

《經濟通通訊社２３日專訊》港府完成在上水祥龍圍邨景祥樓的圍執強制檢測，約１５８０
人接受檢測，當中共發現１３宗陽性檢測個案和４宗檢測結果不確定個案，衞生防護中心會安排
跟進。
另外，政府在行動中亦派員在「受限區域」內到訪約７１０戶，當中９１戶沒有人應門，政
府會採取措施跟進。（ｃｌ）
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