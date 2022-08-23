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即市新聞

23/08/2022 09:22

【新冠肺炎】據報航空學院疫下缺乏實習機會，有學員因此無法畢業

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由機管局成立的「香港國際航空學院」現時提供航空相關的具
實習計劃的專業證書課程。不過，有修讀相關課程的學生反映，提供實習機會的地勤公司因疫情
而倒閉。據《星島日報》報道，學院安排學生到餐廳和酒店繼續「實習」，有學員更被指派到機
場以外範圍工作；部分人因拒絕參與，終因實習時數不足，無法畢業。
　　據報道，有修讀航空營運文憑的學生表示，原應於香港航空旗下的附屬公司－－香港航空地
面服務有限公司展開為期１２個月的有薪全職實習，惟該公司倒閉，接手業務的新公司又無意接
收實習同學。正因與機場相關的實習機會欠奉，為符合半年內實習１４４０小時的要求，以申領
航空營運培訓獎勵計劃（ＡＯＴＩＳ）約２﹒４萬元的學習津貼，同學被迫到東涌酒店當接待員
或到亞博的餐廳做侍應，形容是為津貼當「廉價勞工」。
　　香港國際航空學院回覆指，２０１９及２０２０年共有約１００名學員順利完成課堂學習及
為期１２個月的實習工作，課程至今，已有逾九成學員配對首三志願的實習工作。學院一直與提
供實習學位的公司及學員跟進實習情況。如有公司因疫情未能提供完整的１２個月實習期予學員
，學院會與其他公司安排實習機會，供學員完成所需實習期。（ａｃ）
　
　

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