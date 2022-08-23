【新冠肺炎】警務處長蕭澤頤快速測試呈陽性，正進行隔離

《經濟通通訊社２３日專訊》警方發言人今日表示，警務處處長蕭澤頤對新冠肺炎快速抗原

測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

蕭澤頤最近一次上班日期為昨天（２２日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，

並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

警務處會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行。（ｃｌ）

