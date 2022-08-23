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23/08/2022 11:45

【新冠肺炎】「紅黃碼」適應期屆滿，食環署：今起就新規嚴厲執法

　　《經濟通通訊社２３日專訊》食環署發言人今日表示，「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃
碼」安排的１４日適應期已經屆滿，署方今日開始就新規定採取嚴厲執法行動。
　　發言人呼籲市民及處所負責人嚴守規定及指示。屬「紅碼」或「黃碼」的顧客或訪客沒有遵
從適用於他們的要求，包括進入餐飲處所，即屬犯罪，最高可被罰款１萬元，或可藉繳付定額罰
款５０００元解除因該罪行而須負的法律責任。餐飲處所負責人須禁止屬「紅碼」或「黃碼」的
顧客或訪客進入其處所，違者可被檢控，一經定罪，最高可被罰款５萬元及監禁六個月。
　　政府早前公布在「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」，以識別有較高２０１９冠狀病毒
病傳染風險的人士。新規定生效後有１４日適應期，讓餐飲處所和其他屬主動查核「疫苗通行證
」的處所的負責人╱掌管人作好準備，包括在８月１２日前盡快更新其「驗證二維碼掃瞄器」流
動應用程式至最新版本（４﹒４﹒０或以上版本），並在８月２３日前確保其「驗證二維碼掃瞄
器」流動裝置在處所營業時間內維持網絡連線狀態（透過無線網絡或數據卡均可）。（ｃｌ）
　

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