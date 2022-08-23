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23/08/2022 12:07

【新冠肺炎】工聯會接３５０港生求助，促當局設專組助返內地開學

　　《經濟通通訊社２３日專訊》工聯會立法會議員梁子穎表示，金巴連續兩日加開特別班次接
載８０名香港學生回內地開學。他指現時接獲３５０名學生求助個案，促請政府能盡快設立臨時
部門專責處理。
　　梁子穎稱，據其了解，現時數十名學生須前往內地不同地區升學，未知能否以包機方式處理
，建議政府可先安排航班送學生到深圳，再轉機至目的地。（ｃｌ）

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