【新冠肺炎】港府延續社交距離措施１４天，放寬參與企業展覽限制

《經濟通通訊社２３日專訊》政府今日公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生

緊急規例規定刊憲，大致延續現行社交距離措施，並調整有關進入場地的限制，讓「疫苗通行證

」被區分為「黃碼」的人士可在符合特定要求下參與「企業對企業」會議及展覽。新一輪社交距

離措施會於８月２５日至９月７日期間生效。

香港每日新增個案升至超越６０００宗，主要原因是社會經濟活動復常但Ｏｍｉｃｒｏｎ變

異病毒株ＢＡ﹒４和ＢＡ﹒５亞系佔比例上升。政府會於下一個１４天周期大致延續現行社交距

離措施，以持續應對病毒傳播風險。有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通

行證」和「安心出行」等要求下繼續營業。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在

公眾地方禁止群組聚集等要求亦維持不變。



＊大型會議及展覽可申請便利安排＊



就會議及展覽而言，考慮到業內人士參與「企業對企業」專題貿易展覽及有關活動的性質與

上班類同，並有別於其他大規模群組聚集，政府在平衡了社會及經濟活動的需要後，會由８月

２５日起調整有關進入場地的限制，在符合特定要求下，讓從海外地區或台灣抵港人士在被區分

為「黃碼」期間可參與「企業對企業」會議及展覽。至於其他涉及較多本地公眾人士參與的大型

會議及展覽，相關舉辦機構亦可向政府提出申請。政府在審視相關情況後，如認為情況合適並對

香港經濟發展有裨益，可考慮提供便利安排。

另外，政府發言人提醒須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負責人╱管理人，除應已更新其

掃瞄器的流動應用程式至最新版本（４﹒４﹒０或以上版本），亦應不遲於今日確保相關流動裝

置在處所的營業時間內維持網絡連線狀態（透過無線網絡或數據卡均可），從而能準確辨識顧客

╱訪客是否屬於被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士。（ｃｌ）



