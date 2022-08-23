【修例風暴】教育局：再多一教師被釘牌，累計共１１人被取消註冊

《經濟通通訊社２３日專訊》教育局最新向立法會遞交的《優化師資，有效落實愛國教育》

議案進度報告顯示，截至７月，有１１位教師被取消註冊，較６月時公布截至４月的取消教師註

冊人數增加３人，當中１人是因為涉及２０１９年反修例風波而被釘牌，即至今共有７名教師因

反修例風波而被釘牌。（ｃｌ）（ｚｚ）

