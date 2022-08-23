【外圍經濟】蘋果前工程師對竊取商業機密的刑事指控認罪

《經濟通通訊社２３日專訊》一名蘋果公司的前工程師對刑事指控認罪，承認他在跳槽到自
動駕駛領域的一家競爭對手之前，竊取了蘋果的商業機密。
根據法院文件，張小郎（音譯，Ｚｈａｎｇ Ｘｉａｏｌａｎｇ）周一在美國加州聖何西聯
邦法院的聽證會上承認竊取商業機密。他於２０１８年７月在機場準備搭乘飛往中國的航班時被
捕。
法官下令將他的認罪協議密封存檔，並將宣判日期定在１１月１４日。（ｒｃ）
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