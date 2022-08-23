【外圍經濟】蘋果前工程師對竊取商業機密的刑事指控認罪

《經濟通通訊社２３日專訊》一名蘋果公司的前工程師對刑事指控認罪，承認他在跳槽到自

動駕駛領域的一家競爭對手之前，竊取了蘋果的商業機密。

根據法院文件，張小郎（音譯，Ｚｈａｎｇ Ｘｉａｏｌａｎｇ）周一在美國加州聖何西聯

邦法院的聽證會上承認竊取商業機密。他於２０１８年７月在機場準備搭乘飛往中國的航班時被

捕。

法官下令將他的認罪協議密封存檔，並將宣判日期定在１１月１４日。（ｒｃ）

