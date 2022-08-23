【企業盈警】卓能（０１３１）料全年物業公允值前蝕６０００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》卓能（集團）（００１３１）公布，預期截至６月３０日止年

度未計及投資物業公允價值之變動前虧損約６０００萬元，去年度未計及投資物業公允價值變動

前則錄盈利。

該集團指，虧損主因收入同比大幅減少約９億元，毛利將減少約７﹒３億元，並可能錄得輕

微毛損，而其他收入、行政費用及所得稅支出同比減少之共同影響。

該集團將於９月公布業績。（ｗｈ）

