【企業盈警】思捷環球（００３３０）料中期盈利跌８９％

《經濟通通訊社２３日專訊》思捷環球（００３３０）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利約１３００萬元，同比下降約８９％。
該集團指，預期總收入約３６﹒２６億元，減少約６％，因歐元兌港元貶值所致。受中期期
間實際匯率影響，溢利減少主因收入減少導致毛利減少約１﹒５６億元，以及其他費用增加，主
要包括期內外匯匯兌虧損約９９００萬元。
該集團預期於本月３０日或前後公布業績。（ｗｈ）
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