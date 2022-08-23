【企業盈警】雲南水務（０６８３９）料中期虧損最多５億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》雲南水務（０６８３９）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損４﹒５億至５億元（人民幣．下同），去年同期純利逾３億元。
該集團指，轉盈為虧主因期內國內疫情反覆而導致本集團固廢等業務版塊綜合毛利率下降，
以及建造服務收入減少等所致。
該集團預期於本月３１日或前後公布業績。（ｗｈ）
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