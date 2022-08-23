【企業盈警】浦江中國（０１４１７）料中期純利跌最多４５％

《經濟通通訊社２３日專訊》浦江中國（０１４１７）公布，預期截至６月３０日止中期純

利將較去年同期減少約４０％至４５％。

該集團指，純利減少主因去年同期一次性出售上海新市北的權益導致其他收入減少約

１３３０萬元人民幣，以及受到新型冠狀病毒疫情的持續及長時間影響。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

