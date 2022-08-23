【企業盈警】粵港灣控股（０１３９６）料中期蝕最多９﹒５億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》粵港灣控股（０１３９６）公布，預期截至６月３０日止中期
綜合淨虧損約７億至９﹒５億元人民幣，去年同期綜合淨利潤約１﹒６１億元人民幣。
該集團指，預期淨虧損主因內地整體房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持
續，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，毛利較去年同期嚴重下跌所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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