【企業盈警】鑫達投資（０１２８１）料中期虧損擴至逾３億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》鑫達投資（０１２８１）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約３﹒１８億元（人民幣．下同），比去年同期虧損８８９萬元有所擴大。

該集團指，虧損大增主因聯營公司對其他應收款計提較大虧損撥備，對採用權益法入帳聯營

公司確認虧損約２﹒６６億元，及因經營環境變化，期內終止確認遞延所得稅資產約

２８９８﹒２萬元。

該集團預期不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）

