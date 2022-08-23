【企業盈警】金泰能源（０２７２８）料中期盈利跌９０％

《經濟通通訊社２３日專訊》金泰能源控股（０２７２８）公布，預期截至６月３０日止中

期盈利按年大幅減少約９０％。

該集團指，收益下跌約９８％，而純利下跌主因去年１０月以來暫停大部分能源貿易業務，

以及於去年６月完成油井協議下的鑽井服務後，並無訂立任何新協議。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

