【企業盈警】山東國信（０１６９７）料中期盈轉虧最多５億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》山東國信（０１６９７）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損４﹒５億至５億元人民幣，去年同期純利４億元人民幣。
該集團指，虧損主因出售睿遠７６號債權未完成，將預計損失計入金融資產減值損失、加大
資產減值準備及來自客戶貸款利息淨收入下跌。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話23/08/2022
【虛幣世界】聯儲局料繼續派鷹，加密貨幣遭拋售
|中國故事22/08/2022
《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市 四川限電延五日 滬指高收
|財經熱話22/08/2022
《新貴邊隻好》周大福翰森製藥爆冷染藍 股價先升後回仍值博？
|專訪22/08/2022
【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即 惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
|FOCUS22/08/2022
【FOCUS】電動車新款搶灘 鋰或成下一個石油
|財經熱話22/08/2022
免徵車購稅延長卻遇限電車股軟 惟長汽傳今發布新車飆逾一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰