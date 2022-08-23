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23/08/2022 07:53

【企業盈警】山東國信（０１６９７）料中期盈轉虧最多５億人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》山東國信（０１６９７）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損４﹒５億至５億元人民幣，去年同期純利４億元人民幣。
　　該集團指，虧損主因出售睿遠７６號債權未完成，將預計損失計入金融資產減值損失、加大
資產減值準備及來自客戶貸款利息淨收入下跌。
　　該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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