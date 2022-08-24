【國際要聞】泰國總理帕拉育被憲法法院暫停職務

《經濟通通訊社２４日專訊》泰國反對黨１７１名議員認為總理帕拉育已在任超過８年上限

，聯署向憲法法院提出釋憲，要求終止其任期。憲法法院周三（２４日）下令帕拉育暫停履行總

理職務，直到法院對反對黨的申請做出裁決。據泰媒報道，憲法法院大法官以５票對４票通過上

述決定。（ｊｆ）

