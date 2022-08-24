【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６４億元，買中海油沽美團

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指高開３８點，報１９５４２點。最高升３８點報
１９５４２點，最低跌３１３點報１９１８９點。恒指收報１９２６８點，跌２３４點或
１﹒２％。
按額度計算，北水全日淨流出４﹒６４億元，增加５８﹒５％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、李寧（０２３３１）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多
的依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、吉利汽車（００１７５）。
主板成交９９１﹒２８億元增加１４﹒４％。其中港股通成交２４６﹒３億元，佔總成交
２４﹒８％。
中國海洋石油升１﹒５７％報１０﹒３２元，北水淨買入４﹒４億元；李寧跌０﹒５７％報
６９﹒５元，北水淨買入３﹒３億元；理想汽車跌５﹒３５％報１１３﹒３元，北水淨買入
２﹒３億元。
美團跌２﹒７３％報１６４﹒１元，北水淨賣出１０﹒４億元；安踏體育升３﹒９７％報
９５﹒６５元，北水淨賣出３﹒４億元；吉利汽車跌４﹒４６％報１５﹒４４元，北水淨賣出
２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ４﹒３５
李寧 （０２３３１） ３﹒２５
理想汽車 （０２０１５） ２﹒２５
小鵬汽車 （０９８６８） ０﹒５３
新東方在綫 （０１７９７） ０﹒４９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －１０﹒３７
安踏體育 （０２０２０） －３﹒４４
吉利汽車 （００１７５） －２﹒３５
快手 （０１０２４） －１﹒２２
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒４８
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