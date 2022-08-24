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24/08/2022 11:52

【銀色債券】招商永隆銀行：銀債首日每名客戶平均認購額２５萬

　　《經濟通通訊社２４日專訊》招商永隆銀行表示，於銀色零售債券認購首日的平均每名客戶
認購金額約為２５萬元，並獲多宗認購金額達１００萬元或以上的申請。而經電子渠道認購的客
戶人數約為５８％。
　　就是次銀色零售債券認購，該行推出「六免」優惠，包括手續費、　債券託管費、利息代收
費、轉倉費、贖回費、提早贖回費。（ｂｉ）

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