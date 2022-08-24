【夜期時段】即月期指最新報１９２６３點，升２７點，低水６點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９２５２點，升１６點，低水

１７點，最新報１９２６３點，升２７點，低水６點，合約成交２６０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６５６４點，升４點，低水２點，最新報６５７１點，升

１１點，高水５點，合約成交１３５張。

