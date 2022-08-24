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24/08/2022 16:45

【新冠肺炎】本港新增７８８４宗確診，再多１４名患者離世

　　《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
７８８４宗新冠肺炎確診個案，本地個案７６７７宗，當中核酸檢測陽性２９３４宗，快測經覆
檢陽性４７４３宗，另有２０７宗輸入個案，來自３８個地方，有７個地方多於１０宗個案，印
度３２宗、美國３１宗、菲律賓１９宗、英國１８宗、新加坡１５宗、泰國１４宗和尼泊爾有
１２宗。
　
＊新增１４宗離世個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增１４宗離世個案，涉１０男４女
，年齡介乎４５至９７歲，１０人未完成３針，其中５人無打針。死者包括９３歲女患者，沒有
打針，有心房顫動、中風，８月１８日由私家醫院轉往伊院，核酸檢測陽性，有尿道炎，８月
２２日離世；８７歲男患者，已打３針，有腎衰竭，８月１７日因胸痛、喉嚨痛前往屯門醫院，
新冠陽性，８月２２日離世；９４歲男患者，已打兩針，有糖取病，８月１６日因咳、氣促，心
肌梗塞前往聯合醫院，８月２２日離世；８８歲男患者，無打針，有慢性呼吸系統病，８月２１
日因氣促入威院，新冠確診，Ｘ光發現肺炎，昨日離世；９５歲女患者，已打３針，有腦退化、
高血壓、糖尿病、血壓低，快測陰性但核酸檢測陽性，昨日離世；８４歲男患者，已打３針，因
在家人不清醒，有氣促，８月２１日送威院，發現新冠確診及腦出血，昨日離世；９２歲男患者
，已打３針，是院舍院友，心房顫動、中風，８月１２日氣促、咳和肺炎送瑪麗醫院，昨日離世
；７９歲男患者，已打兩針，８月４日快測陽性，８月９日前往指定診所懷疑確診，送伊院，昨
日離世；８７歲男患者，已打兩針，有心房顫動、高血壓，７月２１日入院，快測陽性，有氣促
、發燒、咳嗽，血氧量不足，昨日離世。
　　李立業表示，其餘５宗死亡個案與新冠肺炎未必有直接關係。
　
＊公立醫院現婚宴群組＊
　
　　李立業表示，公立醫院現婚宴群組，目前涉及廣華醫院和瑪麗醫院，分別４名和１名婦產科
醫生，以及瑪嘉烈醫院１名內科醫生，目前並無病人列為密切接觸者，醫管局再呼籲員工及市民
減少聚餐。另外，東區內科女病房９５女病人確診，多５名病人及４名員工確診，年齡介乎４１
至８９歲，正進行調查，病房停收症。（ｈｙ）

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