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24/08/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１３５點子，報６﹒８３８８止步三連貶

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８８，
較上個交易日升１３５點子，止步三連貶，暫時脫離近兩年低位，上個交易日報６﹒８５２３。
　　美國商業活動連續第２個月萎縮，投資者等待聯儲局主席鮑威爾於周五（２６日）在全球央
行年會上的講話，美元周二（２３日）停止連日升勢。美匯指數紐約尾盤回落０﹒４６％，報
１０８﹒５４，盤中曾觸及１０９﹒２７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８３８８　　－１３５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８１６８　　　＋９８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９９９９　　＋１９６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７１５　　　－１７﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０９１９　　＋３０９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３４１　　＋２１３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４５３　　＋１３１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９１１６　　＋１０３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０９１８　　－１２３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７８７　　＋２８９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５６　　　　＋６﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒９１６９　＋１４５５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８５４　　　＋５６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒８４００　　　＋２７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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