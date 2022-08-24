【聚焦人幣】人幣中間價升１３５點子，報６﹒８３８８止步三連貶

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８８，

較上個交易日升１３５點子，止步三連貶，暫時脫離近兩年低位，上個交易日報６﹒８５２３。

美國商業活動連續第２個月萎縮，投資者等待聯儲局主席鮑威爾於周五（２６日）在全球央

行年會上的講話，美元周二（２３日）停止連日升勢。美匯指數紐約尾盤回落０﹒４６％，報

１０８﹒５４，盤中曾觸及１０９﹒２７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８３８８ －１３５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８１６８ ＋９８﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９９９９ ＋１９６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７１５ －１７﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０９１９ ＋３０９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３４１ ＋２１３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４５３ ＋１３１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９１１６ ＋１０３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０９１８ －１２３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７８７ ＋２８９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５６ ＋６﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９１６９ ＋１４５５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８５４ ＋５６﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒８４００ ＋２７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

